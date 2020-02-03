"Рубин" арендовал полузащитника "Ольборга" Абильдгора

"Рубин" арендовал полузащитника "Ольборга" Оливера Абильдгора до конца сезона. Об этом сообщается на официальном сайте казанцев.

Контракт 23-летнего датчанина с командой рассчитан до лета 2020 года с правом выкупа.

В текущем сезоне Абильдгор участвовал в 11 матчах чемпионата Дании, отметившись 1 голом.

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