"Рубин" арендовал Сигурдссона

"Рубин" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Фулхэма" Рагнара Сигурдссона.

Казанский клуб арендовал 31-летнего футболиста на один год. Исландец будет играть за "Рубин" под номером 5.

Стоит отметить, что Сигурдссон с 2014 по 2016 год выступал за другой российский клуб - "Краснодар".

Не пропустите: ЦСКА интересуется хавбеком "Гамбурга". | http://soccernews.ru