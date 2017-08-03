"Рубин" арендовал Сигурдссона

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"Рубин" арендовал Сигурдссона

"Рубин" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Фулхэма" Рагнара Сигурдссона.

Казанский клуб арендовал 31-летнего футболиста на один год. Исландец будет играть за "Рубин" под номером 5.

Стоит отметить, что Сигурдссон с 2014 по 2016 год выступал за другой российский клуб - "Краснодар". 

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