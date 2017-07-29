"Рубин" – "Арсенал Тула" - 2:1 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча третьего тура чемпионата России между "Рубином" и тульским "Арсеналом".
Не пропустите: "Рубин" одержал победу над тульским "Арсеналом". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ахмат
|3
|9
|2
|Локомотив Москва
|2
|6
|3
|ЦСКА Москва
|3
|6
|4
|Краснодар
|2
|6
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|2
|6
|6
|Уфа
|3
|5
|7
|Урал
|3
|5
|8
|Рубин
|3
|3
|9
|Арсенал Тула
|3
|3
|10
|Анжи
|2
|3
|11
|Спартак Москва
|2
|2
|12
|Динамо Москва
|3
|1
|13
|Ростов
|2
|1
|14
|Амкар
|2
|0
|15
|Тосно
|2
|0
|16
|СКА Хабаровск
|3
|0