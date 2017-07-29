"Рубин" – "Арсенал Тула" - 2:1 (обзор)

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"Рубин" – "Арсенал Тула" - 2:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча третьего тура чемпионата России между "Рубином" и тульским "Арсеналом".

Не пропустите: "Рубин" одержал победу над тульским "Арсеналом". | http://soccernews.ru

комментарии
Евгений

ЗА ЧТО НАЗНАЧЕН ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "АРСЕНАЛА"? За нарушение, игроком Арсенала, футбольных правил в своей штрафной площади! Игрок Арсенала Сунзу руками захватил Азмуна и кинул его на газон! 100% ПЕНАЛЬ! Арбитр встречи ВЕРНО назначил пенальти в ворота Арсенала! Это умышленное ГРУБОЕ нарушение правил. Надо было арбитру ещё показывать желтую карточку Сунзу! Симуляции Азмуна не было. Игрок Арсенала Сунзу грубо свалил Азмуна, на газон, руками! Поздравляем Рубин Курбана Бердыева с ВОЛЕВОЙ победой, а игрокам Арсенала желаем играть в футбол по правилам и не нарушать их в своей штрафной площади.

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Пьянь

А я уж подумал, что и тут Федун проплатил.

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