"Рубин" близок к подписанию хавбека "Ростова"

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"Рубин" близок к подписанию хавбека "Ростова"

Полузащитник "Ростова" Игорь Киреев в ближайшее время станет игроком "Рубина", сообщают российские СМИ.

Казанский клуб купит 25-летнего футболиста, чей контракт с "жёлто-синими" истекает летом 2018 года. Сумма трансфера пока неизвестна.

В этом сезоне Киреев сыграл за "Ростов" всего 3 матча, результативными действиями не отличался. 

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