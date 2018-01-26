"Рубин" близок к подписанию хавбека "Ростова"

Полузащитник "Ростова" Игорь Киреев в ближайшее время станет игроком "Рубина", сообщают российские СМИ.

Казанский клуб купит 25-летнего футболиста, чей контракт с "жёлто-синими" истекает летом 2018 года. Сумма трансфера пока неизвестна.

В этом сезоне Киреев сыграл за "Ростов" всего 3 матча, результативными действиями не отличался.

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