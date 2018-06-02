"Рубин" близок к подписанию хорватского защитника

"Рубин" близок к подписанию защитника "Олимпии" Филипа Уремовича, сообщают российские СМИ.

21-летний хорват подпишет контракт с казанским клубом в начале следующей недели. О трансфере, скорее всего, будет объявлено во вторник.

Сумма сделки пока неизвестна. Стоимость Уремовича, по данным Transfermarkt, оценивается в 250 тысяч евро.

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