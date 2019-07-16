"Рубин" близок к подписанию игрока "Ростова"
Форвард Видар Кьяртанссон в ближайшее время может сменить "Ростов" на "Рубин", сообщают российские СМИ.
Казанский клуб собирается арендовать 29-летнего исландца до конца сезона 2019/20.
Нападающий перебрался в "Ростов" прошлым летом, однако в новой команде не заиграл, забив всего 2 гола в 11 матчах.
В марте этого года Кьяртанссона брал в аренду шведский "Хаммарбю". Его рыночная стоимость - 1,5 миллиона евро.
Не пропустите: В "Рубине" выбрали нового капитана команды. | http://soccernews.ru
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