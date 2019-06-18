"Рубин" близок к подписанию воспитанника "Зенита"

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"Рубин" близок к подписанию воспитанника "Зенита"

"Рубин" проявляет предметный интерес к нападающему Павлу Долгову.

Как сообщает официальный твиттер казанского клуба, 22-летний футболист находится на просмотре в команде из Татарстана.

Долгов является воспитанником "Зенита". Последним его местом работы был "Анжи".

В составе махачкалинского коллектива форвард забил 3 гола в 35 матчах.

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