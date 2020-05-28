"Рубин" близок к подписанию защитника "Урала"
Летом казанский "Рубин" с высокой долей вероятности усилится защитником "Урала" Михаилом Меркуловым.
Сообщается, что стороны практически согласовали условия сотрудничества.
У 26-летнего футболиста через три дня истекает контракт с екатеринбургским клубом, поэтому он достанется "Рубину" бесплатно.
Меркулов выступал за "Урал" с 2015 года, сыграл 98 матчей и сделал 3 ассиста.
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