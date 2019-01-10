"Рубин" близок к расставанию с одним из своих лидеров

"Рубин" близок к расставанию со своим ведущим защитником Фёдором Кудряшовым, сообщают российские СМИ.

Казанский клуб ведёт переговоры с 31-летним футболистом о досрочном прекращении сотрудничества. Напомним, что контракт между сторонами рассчитан до лета 2019 года.

"Рубин" вынужден пойти на такой шаг из-за высокой зарплаты опытного центрбека. Клуб в связи с финансовыми проблемами не в состоянии платить ему 1,5 миллиона евро за сезон.

Кудряшов выступает за "Рубин" с 2017 года, сыграл 38 матчей и сделал 1 ассист. Его трансферная стоимость оценивается в 2,8 миллиона евро.

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