"Рубин" близок к трансферу футболиста сборной Черногории
Фото: инстаграм Сеада Хакшабановича/Автор неизвестен
Казанский "Рубин" ведет переговоры о приобретении черногорского полузащитника шведского "Норрчепинга" Сеада Хакшабановича, сообщает Expressen.
По сведениям источника, российский клуб является фаворитом в борьбе за хавбека, за которого требуют шесть миллионов евро. Также на игрока претендуют "Наполи", "Аталанта" и клубы из Бельгии и Нидерландов.
22-летний Хакшабанович выступает за "Норрчепинг" с 2019 года. Всего он провел за клуб 76 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 25 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года. За сборную Черногории сыграл 17 матчей и забил 1 гол.
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