"Рубин": был ли офсайд в моменте с голом "Ростова"?

Пресс-служба казанского "Рубина" в официальном Twitter опубликовала видео решающего гола в матче 7-го тура чемпионата России с "Ростовом" (1:2).

"Судите сами", - гласит твит казанцев, а также в нём размещён опрос на тему, был ли офсайд.

Гол забил Александр Саплинов на 87-й минуте и принес победу "Ростову". Благодаря победе ростовчане догнали лидеров и теперь делят 1-5 место с "Краснодаром", "Спартаком", "Локомотивом" и "Зенитом".

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