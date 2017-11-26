"Рубин" - ЦСКА - 0:1 (обзор)

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"Рубин" - ЦСКА - 0:1 (обзор)Смотрите видеообзор матча 18-го тура РФПЛ, в котором казанский "Рубин" дома минимально уступил московскому ЦСКА.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 18 39
2 Зенит Санкт-Петербург 17 33
3 ЦСКА Москва 18 32
4 Краснодар 18 30
5 Спартак Москва 17 28
6 Ахмат 18 25
7 Уфа 18 24
8 Урал 18 24
9 Арсенал Тула 18 24
10 Ростов 18 22
11 Амкар 18 21
12 Рубин 18 20
13 Тосно 18 20
14 Динамо Москва 18 16
15 Анжи 18 16
16 СКА Хабаровск 18 12
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