"Рубин" добыл домашнюю победу над "Динамо", играя почти тайм вдесятером

Теги рубиндинамо москва

"Рубин" добыл домашнюю победу над "Динамо", играя почти тайм вдесятером

Фото сайт РПЛ

В рамках 28-го тура РПЛ казанский "Рубин" дома разобрался с московским "Динамо".

Подопечные Леонида Слуцкого выиграли со счётом 2:0 благодаря голам Джордже Деспотовича и Хван Ин Бома.

"Рубин" – "Динамо" - 2:0

Голы: 1:0 – 15 Деспотович, 2:0 – 80 Хван Ин Бом.

"Рубин": Дюпин, Зотов, Бегич, Старфельт, Самошников, Макаров (Костюков, 90), Йевтич (Шатов, 73), Абильдгор, Бакаев (Зуев, 54), Хван Ин Бом (Мусаев, 90), Деспотович.

"Динамо": Шунин, Скопинцев (Нойштедтер, 68), Ордец, Евгеньев, Варела, Шиманьски, Фомин, Лесовой, Моро (Захарян, 60), Грулев (Тюкавин, 60), Н`Жи (Комличенко, 67).

Удаление: Самошников (52).

"Рубин" благодаря победе закрепился на четвёртом месте, а "Динамо" осталось на седьмом.

Не пропустите: Романцев назвал самую интересную команду в РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Манчестер Сити" сильнее "Кристал Пэлас". Завтра "горожане" могут стать чемпионами

"Манчестер Сити" сильнее "Кристал Пэлас". Завтра "горожане" могут стать чемпионами

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов