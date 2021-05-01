"Рубин" добыл домашнюю победу над "Динамо", играя почти тайм вдесятером
Фото сайт РПЛ
В рамках 28-го тура РПЛ казанский "Рубин" дома разобрался с московским "Динамо".
Подопечные Леонида Слуцкого выиграли со счётом 2:0 благодаря голам Джордже Деспотовича и Хван Ин Бома.
"Рубин" – "Динамо" - 2:0
Голы: 1:0 – 15 Деспотович, 2:0 – 80 Хван Ин Бом.
"Рубин": Дюпин, Зотов, Бегич, Старфельт, Самошников, Макаров (Костюков, 90), Йевтич (Шатов, 73), Абильдгор, Бакаев (Зуев, 54), Хван Ин Бом (Мусаев, 90), Деспотович.
"Динамо": Шунин, Скопинцев (Нойштедтер, 68), Ордец, Евгеньев, Варела, Шиманьски, Фомин, Лесовой, Моро (Захарян, 60), Грулев (Тюкавин, 60), Н`Жи (Комличенко, 67).
Удаление: Самошников (52).
"Рубин" благодаря победе закрепился на четвёртом месте, а "Динамо" осталось на седьмом.
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