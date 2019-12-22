"Рубин" договорился о переходе трансферной цели ЦСКА

Полузащитник "Нефтехимика" Денис Макаров перейдет в "Рубин", сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, футболист подпишет с казанским клубом контракт на три года. "Рубин" уже согласовал условия трансфера как с клубом, так и с игроком. Планируется, что хавбек пойдет с казанцами на зимний сбор.

Ранее сообщалось, что Макаров также входит в сферу интересов ЦСКА.

В нынешнем сезоне 21-летний Макаров провел за "Нефтехимик" 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал две результативные передачи.

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