"Рубин" договорился о переходе защитника из чемпионата Италии
Фото: инстаграм Монтассара Тальби/Автор неизвестен
Тунисский защитник "Беневенто" Монтассар Тальби перейдет в казанский "Рубин", сообщает Tuttomercatoweb.
Российский клуб уже договорился с итальянцами, но еще продолжает вести переговоры с Тальби по длительности личного контракта. Соглашение будет подписано на три или четыре года.
23-летний Тальби перешел в "Беневенто" летом 2021 года из турецкого "Ризеспора" на правах аренды. За "Ризеспор" он сыграл 57 матчей и забил два мяча. За сборную Туниса провел 4 матча.
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