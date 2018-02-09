"Рубин" договорился об аренде Попова

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"Рубин" договорился об аренде Попова

Полузащитник "Спартака" Ивелин Попов в ближайшее время станет игроком "Рубина", сообщают российские СМИ.

Клубы договорились о бесплатной аренде 30-летнего болгарина. При этом 2/3 зарплаты футболисту продолжат платить "красно-белые".

В этом сезоне Попов сыграл за "Спартак" 21 матч, результативными действиями не отличался. 

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