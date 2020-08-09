"Рубин" договорился с полузащитником сборной Южной Кореи

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"Рубин" договорился с полузащитником сборной Южной Кореи

Южнокорейский полузащитник "Ванкувер Уайткэпс" Хван Ин Бом близок к переходу в казанский "Рубин", сообщает sports.chosun.

По сведениям издания, российский клуб договорился о переходе футболиста за 2,5 миллиона евро. Хавбек уже согласовал с "Рубином" контракт до лета 2023 года. Для завершения сделки игроку осталось пройти медицинское обследование.

Стоит отметить, что в борьбе за Хван Им Бома "Рубин" опередил загребское "Динамо", которое видело в его лице замену Николе Моро, который, скорее всего, перейдет в московское "Динамо".

В нынешнем сезоне 23-летний Хван провел за "Ванкувер Уайткэпс" шесть матчей и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: "Рубин" может подписать хавбека "Кайрата". | http://soccernews.ru
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