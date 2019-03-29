"Рубин" должен Бердыеву 65 миллионов рублей

Долг "Рубина" перед главным тренером команды Курбаном Бердыевым продолжает расти, сообщает телеграм-канал "Мутко против".

По информации источника, на сегодняшний день задолженность составляет 65 миллионов рублей (883 тысячи евро).

Однако 66-летний специалист не требует срочной выплаты денег. Кроме него навстречу казанскому клубу пошли пять футболистов, в том числе Владимир Гранат и Руслан Камболов.

Благодаря этому "Рубин" смог рассчитаться с остальными долгами и теперь даже имеет шанс пройти очередное лицензирование.

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