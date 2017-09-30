"Рубин" дома проиграл "Амкару"

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"Рубин" дома проиграл "Амкару"

В рамках 12-го тура чемпионата России "Амкар" одержал выездную победу над "Рубином".

"Рубин" – "Амкар" 0:1

Гол: Голь, 83 - 0:1

"Рубин": Джанаев, Сигурдссон, Навас, Гранат, Бауэр, Карадениз (Лестьенн, 73), Мвила, Канунников (Жемалетдинов, 62), Оздоев, Кудряшов, Азмун.

"Амкар": Нигматуллин, Занев, Белоруков, Идову, Конде, Эззатоллахи, Комолов, Баланович (Гащенков, 71), Голь (Сиваков, 90), Милькович, Прокофьев (Бодул, 82).

Предупреждения: Мвила (57), Милькович (57), Гранат (60), Голь (63). | http://soccernews.ru

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