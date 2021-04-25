"Рубин" дома уступил "Краснодару"

Фото: Твиттер @FCKrasnodar

В Казани завершился заключительный матч в рамках 27 тура РПЛ. "Рубин" на своем поле принимал "Краснодар" и уступил со счетом 0:1. Казанцы перед матчем могли рассчитывать на борьбу за место в Лиге Чемпионов, гости, напротив, уже не смогут зацепиться за еврокубки, но и не вылетят в ФНЛ. Несмотря на такие разные задачи, именно подопечные Гончаренко больше владели мячом и чаще били по воротам. Единственный гол еще в середине первого тайма забил Алексей Ионов.

Результат позволил "быкам" набрать 38 очков и подняться на 10 место. "Рубин" остался на 4 строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 46 баллов.

"Рубин" - "Краснодар" 0:1 (0:1)

Гол: Ионов, 17 - 0:1

"Рубин": Дюпин, Уремович, Самошников, Зотов, Старфельт, Евтич, Хван Ин Бом (Мусаев, 82), Шатов (Игнатьев, 73), Абильгор, Зуев (Бакаев, 60), Деспотович.

"Краснодар": Сафонов, Панталеао, Мартынович, Смольников, Ионов (Сорокин, 90), Газинский (Стоцкий, 84), Классон, Вильена, Ольссон, Вандерсон (Кабелла, 78), Берг (Ари, 84).