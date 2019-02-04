"Рубин" достиг мирового соглашения с Кудряшовым

"Рубин" достиг мирового соглашения с защитником Фёдором Кудряшовым, который недавно перебрался в турецкий "Истанбул".

Как сообщают российские СМИ, казанский клуб договорился с 31-летним футболистом о реструктуризации долга по зарплате - значительную часть ему будет выплачена сейчас, а остаток позднее.

Когда именно "Рубин" рассчитается с опытным центрбеком пока неизвестно - стороны согласовали этот вопрос, но не стали придавать огласке.

Ранее Кудряшов подал на клуб заявление в палату по разрешению споров РФС, но теперь он его забрал.

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