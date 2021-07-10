"Рубин" дожал "Химки" в матче Кубка "Матч Премьер"

Фото твиттер "Рубина"

В рамках 1-го тура Кубка "Матч Премьер" казанский "Рубин" добыл минимальную победу над "Химками".

Команда Леонида Слуцкого выиграла со счётом 1:0 благодаря голу на 91-й минуте. Его автором стал вышедший на замену Хвича Кварацхелия.

"Химки" - "Рубин" - 0:1

Гол: 0:1 - Кварацхелия, 90+1.

"Химки": Лантратов, Дагерстол, Идову, Данилкин (Трошечкин, 82), Филин, Стоинович, Набиуллин, Глушаков (Камышев, 68), Сабович (Корян, 68), Кухарчук, Себай (Соколов, 82).

"Рубин": Дюпин, Старфельт (В. Игнатьев, 46), Зотов (Бегич, 46), Уремович (Мусаев, 46), Самошников (Зуев, 35), Абильдгор (Нижегородов, 46), Шатов (Йевтич, 46), Макаров (Бакаев, 46), Хван Ин Бом (Костюков, 61), Деспотович (И. Игнатьев, 46), Хакшабанович (Кварацхелия, 46).

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