"Рубин" едва не опоздал на матч с "Тамбовом" из-за водителя автобуса
Казанский "Рубин" с опозданием прибыл на стадион "Нижний Новгород" перед матчем 20-го тура чемпионата России с "Тамбовом", сообщает журналист "БИЗНЕС Online" Владислав Зимагулов.
"Водитель "Тамбова" – герой тура. Вбил в навигатор адрес старого стадиона в Нижнем Новгороде и повез туда "Рубин", хотя вчера возил тренироваться на новый. По пути спорил со Слуцким, что едет правильно. Потом все-таки понял, что накосячил и развернулся. Опоздали на полчаса", – написал Зимагулов.
После матча спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков принес извинения казанскому клубу.
"Это наша вина, что произошла такая ситуация с "Рубином" и автобусом. Приехали два наших водителя из Тамбова, которые вели автобусы по навигатору. Водитель вбил не тот стадион и поехал на старую арену. Это полностью наша вина, неприятная ситуация, даже нет слов. На нас это непохоже. Приносим "Рубину" извинения", – сказал Худяков.
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|ЦСКА Москва
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|Краснодар
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|Арсенал Тула
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