"Рубин" едва не опоздал на матч с "Тамбовом" из-за водителя автобуса

Теги рубинтамбов

"Рубин" едва не опоздал на матч с "Тамбовом" из-за водителя автобуса

Казанский "Рубин" с опозданием прибыл на стадион "Нижний Новгород" перед матчем 20-го тура чемпионата России с "Тамбовом", сообщает журналист "БИЗНЕС Online" Владислав Зимагулов.

"Водитель "Тамбова" – герой тура. Вбил в навигатор адрес старого стадиона в Нижнем Новгороде и повез туда "Рубин", хотя вчера возил тренироваться на новый. По пути спорил со Слуцким, что едет правильно. Потом все-таки понял, что накосячил и развернулся. Опоздали на полчаса", – написал Зимагулов.

После матча спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков принес извинения казанскому клубу.

"Это наша вина, что произошла такая ситуация с "Рубином" и автобусом. Приехали два наших водителя из Тамбова, которые вели автобусы по навигатору. Водитель вбил не тот стадион и поехал на старую арену. Это полностью наша вина, неприятная ситуация, даже нет слов. На нас это непохоже. Приносим "Рубину" извинения", – сказал Худяков.

Не пропустите: Слуцкий оценил первый матч "Рубина" в РПЛ под его руководством. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

У "Реала" и "Барселоны" одинаковые цели на трансферном рынке

У "Реала" и "Барселоны" одинаковые цели на трансферном рынке

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 20 46
2 Ростов Ростов 20 35
3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 20 35
4 Краснодар Краснодар 19 35
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 20 35
6 Урал Урал 20 25
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 19 25
8 Уфа Уфа 19 25
9 Спартак Москва Спартак Москва 20 25
10 Динамо Москва Динамо Москва 20 24
11 Тамбов Тамбов 20 22
12 Ахмат Ахмат 20 20
13 Рубин Рубин 20 20
14 Оренбург Оренбург 19 20
15 Крылья Советов Крылья Советов 20 19
16 Сочи Сочи 18 15
Полная таблица

топ-5 тегов