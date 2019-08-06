"Рубин" готов арендовать игрока "Спартака"

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"Рубин" готов арендовать игрока "Спартака"

"Рубин" проявляет предметный интерес к атакующему полузащитнику "Спартака" Лоренсо Мельгарехо, сообщают российские СМИ.

Казанский клуб намерен арендовать парагвайского хавбека до конца текущего сезона.

Впрочем, между сторонами в ходе переговоров возникли значительные разногласия.

Во-первых, "Рубин" не готов платить за аренду 28-летнего футболиста требуемые "Спартаком" 1-1,5 миллиона евро.

Во-вторых, клуб из Татарстана потянет только треть зарплаты Мельгарехо, которая составляет 1,2 миллиона евро в год.

На сегодняшний день "Рубин" и "Спартак" взяли паузу в переговорах.

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