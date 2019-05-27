"Рубин" готов расстаться с 10 футболистами

Теги рубиналександр бухаровегор сорокинвладимир гранатдмитрий полозибрагим цаллагов

"Рубин" готов расстаться с 10 футболистами

Грядущим летом состав "Рубина" серьёзно изменится, сообщают российские СМИ.

По окончании сезона казанский клуб могут покинуть 10 футболистов.

В первую очередь, из "Рубина" уйдут арендованные Егор БабуринИбрагим ЦаллаговДмитрий Полоз (все - "Зенит") и Хорен Байрамян ("Ростов"). 

Также клуб не намерен продлевать контракты, истекающие 30 июня, с Александром БухаровымВиталием Устиновым и Тимуром Акмурзином.

Кроме того, казанцы планируют повыгоднее продать Егора СорокинаВладимира Граната и Игоря Калинина.

Напомним, что "Рубин" финишировал в российской Премьер-лиге на 11-м месте. Это антирекорд команды.

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