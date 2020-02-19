"Рубин" готов заключить контракт с игроком "Урала" Меркуловым

"Рубин" близок к заключению контракта с игроком "Урала" Михаилом Меркуловым, сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее сообщалось, что футболист уже подписал соглашение с казанским клубом, которое вступит в силу с лета 2020 года.

Контракт 26-летнего защитника с "Уралом" истекает через месяц.

"Рубин" намерен договориться с "Уралом", чтобы футболист перешел в команду уже этой зимой.

В этом сезоне футболист участвовал в 18 матчах РПЛ, отметившись 1 ассистом.

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