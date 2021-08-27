"Рубин" готов заплатить 18 миллионов евро за французского форварда
Казанский "Рубин" нацелился на нападающего "Селтика" Одсонна Эдуара, сообщает журналист Sky Sports Каве Солхекол.
По его информации, российский клуб готов заплатить за 23-летнего футболиста 18 миллионов евро.
На французского форварда также претендует "Бордо", который согласен купить его за аналогичную сумму.
Эдуар выступает за "Селтик" с 2017 года, сыграл 178 матчей, забил 86 голов и сделал 39 ассистов.
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