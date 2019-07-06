"Рубин" готовит предложение по защитнику "Гетеборга"

Защитник "Гетеборга" Карл Старфельт стал трансферной целью казанского "Рубина", сообщает Expressen.

По информации источника, российский клуб готов заплатить за 24-летнего шведа один миллион евро.

Ранее футболистом также интересовался "Ростов", однако тогда сторонам не удалось договориться о сделке.

В текущем сезоне Старфельт сыграл за "Гетеборг" 12 матчей и забил 1 гол.

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