"Рубин" готовит предложение по защитнику "Гетеборга"

Теги рубинифк гетеборгкарл старфельттрансферы

"Рубин" готовит предложение по защитнику "Гетеборга"

Защитник "Гетеборга" Карл Старфельт стал трансферной целью казанского "Рубина", сообщает Expressen.

По информации источника, российский клуб готов заплатить за 24-летнего шведа один миллион евро.

Ранее футболистом также интересовался "Ростов", однако тогда сторонам не удалось договориться о сделке.

В текущем сезоне Старфельт сыграл за "Гетеборг" 12 матчей и забил 1 гол.

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