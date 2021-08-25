"Рубин" хочет купить датского таланта из "Мидтьюлланна"
Фото: инстаграм Дрейера/Автор неизвестен
Казанский "Рубин" намерен усилить команду футболистом "Мидтьюлланна" Андерсоном Дрейером.
Как сообщает датский журналист Клаус Эгелунд, казанцы хотят осуществить этот трансфер, а сумма перехода может составить около 7 миллионов евро.
По информации источника, "Рубин" уже отправил игрока на прохождение медицинского обследования, так как переговоры продвигаются очень быстро.
Отметим, что датский гранд приобрел 23-летнего вингера полтора года назад за один миллион евро.
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