"Рубин" хочет переманить полузащитника "Краснодара"
"Рубин" проявляет интерес к датскому полузащитнику "Краснодара" Юнесу Намли, сообщают российские СМИ.
По сведениям издания, казанский клуб намерен приобрести либо арендовать футболиста в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что краснодарцы готовы расстаться с хавбеком.
25-летний Намли перешел в "Краснодар" летом из "Зволле" за два миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел за краснодарский клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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|Ростов
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|ЦСКА Москва
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|Краснодар
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