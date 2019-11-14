"Рубин" хочет переманить полузащитника "Краснодара"

"Рубин" проявляет интерес к датскому полузащитнику "Краснодара" Юнесу Намли, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, казанский клуб намерен приобрести либо арендовать футболиста в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что краснодарцы готовы расстаться с хавбеком.

25-летний Намли перешел в "Краснодар" летом из "Зволле" за два миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел за краснодарский клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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