"Рубин" хочет переманить полузащитника "Краснодара"

Теги рубинкраснодарюнес намлитрансферы

"Рубин" хочет переманить полузащитника "Краснодара"

"Рубин" проявляет интерес к датскому полузащитнику "Краснодара" Юнесу Намли, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, казанский клуб намерен приобрести либо арендовать футболиста в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что краснодарцы готовы расстаться с хавбеком.

25-летний Намли перешел в "Краснодар" летом из "Зволле" за два миллиона евро. В нынешнем сезоне он провел за краснодарский клуб 16 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Локомотив" назвал "Ювентусу" цену на братьев Миранчуков. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Куртуа оценил свое место среди лучших вратарей мира

Куртуа оценил свое место среди лучших вратарей мира

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 16 36
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 16 31
3 Ростов Ростов 16 30
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 16 30
5 Краснодар Краснодар 16 30
6 Спартак Москва Спартак Москва 16 21
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 16 19
8 Оренбург Оренбург 16 19
9 Урал Урал 16 19
10 Уфа Уфа 16 18
11 Динамо Москва Динамо Москва 16 18
12 Крылья Советов Крылья Советов 16 18
13 Рубин Рубин 16 17
14 Тамбов Тамбов 16 17
15 Ахмат Ахмат 16 15
16 Сочи Сочи 16 13
Полная таблица

топ-5 тегов