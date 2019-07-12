"Рубин" хочет переманить у "Ростова" экс-игрока "Спартака"



"Рубин" проявляет интерес к молдавскому полузащитнику "Ростова" Александру Гацкану, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, казанский клуб уже начал переговоры о переходе футболиста в летнее трансферное окно.

35-летний Гацкан выступает за "Ростов" с 2008 года. Всего он провел за ростовчан 314 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал 26 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года. Ранее хавбек выступал за "Униспорт-Авто", "Спартак" (Москва) и "Спартак" (Челябинск).

Не пропустите: "Рубин" пополнится шведским защитником. | http://soccernews.ru