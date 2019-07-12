"Рубин" хочет переманить у "Ростова" экс-игрока "Спартака"
"Рубин" проявляет интерес к молдавскому полузащитнику "Ростова" Александру Гацкану, сообщают российские СМИ.
По сведениям издания, казанский клуб уже начал переговоры о переходе футболиста в летнее трансферное окно.
35-летний Гацкан выступает за "Ростов" с 2008 года. Всего он провел за ростовчан 314 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал 26 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года. Ранее хавбек выступал за "Униспорт-Авто", "Спартак" (Москва) и "Спартак" (Челябинск).
Не пропустите: "Рубин" пополнится шведским защитником. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Зидан покинул расположение "Реала" в Канаде
-
1
"Атлетико" подаст в суд на "Барселону" из-за Гризманна и потребует 80 миллионов евро
-
Жамалетдинов сделал хет-трик в матче за "Лех"
-
Защитник "Атлетико": "Через год Фелиш будет стоить 300 миллионов евро"
-
"Рома" не может договориться по трансферу одного из лидеров "Тоттенхэма"
-
"Рубин" хочет переманить у "Ростова" экс-игрока "Спартака"
-
"Барселона" назвала сумму отступных в контракте Гризманна
-
2
"Барселона" объявила о переходе Гризманна
-
"Бавария" представила чемпиона мира-2018
-
"Арсенал" накажет Косиельни, который отказался ехать на предсезонный сбор
-
"Зенит" - лидер Премьер-лиги по просмотрам в YouTube в 2019 году
-
Юрист Гризманна прибыл в офис Ла Лиги, чтобы выкупить его контракт у "Атлетико"
-
"Валенсия" объявила о выкупе трансфера Черышева
-
"Рубин" пополнится шведским защитником
-
"Краснодар" хочет купить Зайца
-
Билялетдинов не перейдет в "Сочи"
-
"Барселона" и "Атлетик" сыграют в матче открытия Примеры
-
"Манчестер Юнайтед" представил новую форму в виде змеиной формы
-
3
Ван Дейк отказался вести переговоры с "Барселоной"
-
Клопп поделился планами на летнее трансферное окно
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20