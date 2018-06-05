"Рубин" хочет подписать футболиста ПСЖ



"Рубин" проявляет интерес к полузащитнику ПСЖ Хатему Бен Арфа, сообщает le10sport.

По сведениям издания, казанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно, так как он в ближайшее время станет свободным агентом. Также хавбек входит в сферу интересов "Валенсии", "Вильярреал", киевского "Динамо", "Фенербахче", "Бешикташа", "Лиона", "Севильи" и "Бетиса".

Стоит отметить, что в последний раз 31-летний Бен Арфа выходил на поле в апреле 2017 года.

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