"Рубин" хочет подписать футболиста ПСЖ

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"Рубин" хочет подписать футболиста ПСЖ
"Рубин" проявляет интерес к полузащитнику ПСЖ Хатему Бен Арфа, сообщает le10sport.

По сведениям издания, казанский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно, так как он в ближайшее время станет свободным агентом. Также хавбек входит в сферу интересов "Валенсии", "Вильярреал", киевского "Динамо", "Фенербахче", "Бешикташа", "Лиона", "Севильи" и "Бетиса".

Стоит отметить, что в последний раз 31-летний Бен Арфа выходил на поле в апреле 2017 года.

Не пропустите: Киевское "Динамо" приглашает Бен Арфа. | http://soccernews.ru

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