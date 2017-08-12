"Рубин" хочет вернуть Наваса и Бухарова

Теги рубинсесар гонсалез навасалександр бухаров

"Рубин" хочет вернуть Наваса и Бухарова

"Рубин" намерен этим летом подписать защитника Сесара Наваса и форварда Александра Бухарова, которые ранее уже выступали за казанский клуб.

Как сообщают российские СМИ, "Рубин" хочет заполучить Наваса, если тот решит возобновить карьеру. Что касается Бухарова, то в его лице казанцы видят замену Жонатасу, который близок к уходу из клуба.

Не пропустите: "Рубин" планирует расстаться с рядом игроков. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

"Барселона" готова заплатить за Азара 120 миллионов евро

"Барселона" готова заплатить за Азара 120 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 5 13
2 Ростов 6 13
3 Локомотив Москва 5 13
4 ЦСКА Москва 6 12
5 Краснодар 5 10
6 Ахмат 5 9
7 Уфа 6 9
8 Спартак Москва 6 8
9 Динамо Москва 6 7
10 Рубин 5 7
11 Урал 5 7
12 Тосно 5 3
13 Арсенал Тула 5 3
14 СКА Хабаровск 5 3
15 Анжи 6 3
16 Амкар 5 1
Полная таблица

топ-5 тегов