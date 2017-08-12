"Рубин" хочет вернуть Наваса и Бухарова

"Рубин" намерен этим летом подписать защитника Сесара Наваса и форварда Александра Бухарова, которые ранее уже выступали за казанский клуб.

Как сообщают российские СМИ, "Рубин" хочет заполучить Наваса, если тот решит возобновить карьеру. Что касается Бухарова, то в его лице казанцы видят замену Жонатасу, который близок к уходу из клуба.

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