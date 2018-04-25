"Рубин" хочет выкупить Попова

Спортивный директор "Рубина" Рустем Сайманов озвучил позицию казанского клуба по полузащитнику Ивелину Попову, который арендован у московского "Спартака".

"Попов нравится. Очень хороший игрок, очень хороший для команды парень, дружелюбный, сразу влился в коллектив. А по поводу того, оставить его или нет, то тут много факторов. Мы должны подбить все финансовые возможности, узнать позицию "Спартака". Желание у клуба оставить его есть. Думаю, не только мы, много клубов хотели бы видеть у себя Попова. Многое от финансовой стороны будет зависеть. "Рубин" он устраивает" - сказал функционер.

Отметим, что после перехода в "Рубин" 30-летний Попов забил 4 гола и сделал 1 ассист в шести матчах.

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