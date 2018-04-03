"Рубин" хочет взыскать с Сонга 40 миллионов евро

"Рубин" направил жалобу в Палату по разрешению споров ФИФА с требованием взыскать с полузащитника Александра Сонга компенсацию за досрочное расторжение контракта в одностороннем порядке.

Как сообщают российские СМИ, речь идёт о 40 миллионах евро. В казанском клубе пояснили, что данная сумма была зафиксирована в соглашении 30-летнего камерунца.

Также "Рубин" добивается дисквалификации Сонга и санкций в отношении клуба, за который он будет выступать.

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