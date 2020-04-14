"Рубин" хорошо заработает на уходе Азмуна из "Зенита"

Теги зенит санкт-петербургрубинсердар азмун

"Рубин" хорошо заработает на уходе Азмуна из "Зенита"

При переходе нападающего Сердара Азмуна из "Рубина" в "Зенит" в феврале 2019 года казанцы предусмотрели в договоре процент от будущей перепродажи игрока.

Как сообщают российские СМИ, речь идёт о 20 процентах от суммы сделки.

Таким образом, если питерский клуб выручит за иранца, как планирует, 40 миллионов евро, то "Рубин" получит 8 миллионов в придачу к тем 12, которые уже заплачены за форварда.

В составе "Зенита" 25-летний Азмун забил 26 голов и сделал 10 ассистов в 45 матчах.

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