"Рубин" - худшая команда сезона РПЛ по результативности

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"Рубин" - худшая команда сезона РПЛ по результативности

По итогам сезона РПЛ "Рубин" стал худшей командой по результативности.

За 30 туров казанский клуб забил всего 18 голов. Средний показатель - 0,6 гола за игру. На предпоследнем месте по этому показателю идет "Уфа", забившая 22 гола.

В завершившемся сезоне РПЛ "Рубин" занял десятое место.

Напомним, что клуб возглавляет Леонид Слуцкий, который пришел в клуб в декабре 2019 года.

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