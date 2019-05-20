"Рубин" и "Анжи" не выявили победителя

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"Рубин" и "Анжи" не выявили победителя

В рамках 29-го тура РПЛ "Рубин" сыграл вничью с "Анжи".

За тур до конца чемпионата "Рубин" идет на 10-м месте, а "Анжи" - на 15-м.

"Рубин" - "Анжи" 0:0

"Рубин": Бабурин, Устинов, Степанов, Уремович, Камболов, Коновалов, Башкиров, Байрамян (Сагитов, 62), Могилевец, Сорокин, Полоз (Акбашев, 70).

"Анжи": Дюпин, Белов, Чистяков (Эльмурзаев, 87), Калошин, Удалый, Закиров, Ондуа, Ахъядов, Агаларов (Понсе, 68), Долгов, Иванченко (Гайдаров, 90).

Предупреждение: Калошин (84).    

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