"Рубин" и ЦСКА сыграли вничью в товарищеском матче (видеообзор)

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"Рубин" и ЦСКА сыграли вничью в товарищеском матче (видеообзор)

Фото: инстаграм ЦСКА/Автор неизвестен

Казанский "Рубин" и московский ЦСКА в товарищеском матче сыграли вничью со счетом 1:1.

На 16-й минуте счет открыл Игорь Дивеев, но в концовке равновесие восстановил Сеад Хакшабанович. 

Стоит отметить, что новичок "армейцев" Хорхе Карраскаль получил красную карточку на 37-й минуте матча.

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