"Рубин" и "Динамо" пытались купить хавбека "Зенита"

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"Рубин" и "Динамо" пытались купить хавбека "Зенита"

Полузащитник питерского "Зенита" Андрей Мостовой мог сменить команду во время зимнего трансферного окна.

По информации "Чемпионата", у 23-летнего футболиста были предложения от казанского "Рубина" и московского "Динамо".

Сам хавбек был готов уйти в другой клуб, но "сине-бело-голубые" отпугнули потенциальных покупателей своими финансовыми требованиями. Предположительно, речь шла о 8 миллионах евро.

В текущем сезоне Мостовой сыграл за "Зенит" 22 матча, забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Его контракт истекает ближайшим летом.

Не пропустите: Новичок "Рубина" выбыл до конца сезона. | http://soccernews.ru
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