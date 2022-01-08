"Рубин" и "Крылья Советов" поспорят за хавбека "Химок"
Фото инстаграм "Химок"
Полузащитник "Химок" Артём Соколов может в ближайшее время перейти в другой клуб РПЛ.
По информации "Чемпионата", "Крылья Советов" уже устно договорились о трансфере 18-летнего футболиста.
Впрочем, сделке пытается помешать "Рубин", который также хочет подписать хавбека, чья игра нравится Леониду Слуцкому.
Соколов выступает за "Химки" с июня 2021 года, он сыграл 14 матчей и сделал 1 ассист. Рыночная стоимость игрока – 600 тысяч евро.
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