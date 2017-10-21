"Рубин" и московское "Динамо" расписали безголевую ничью

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"Рубин" и московское "Динамо" расписали безголевую ничью

В рамках 14-го тура чемпионата России "Рубин" сыграл вничью с московским "Динамо".

"Рубин" – "Динамо" 0:0

"Рубин": Рыжиков, Сигурдссон, Навас, Гранат, Камболов, Канунников, Оздоев (Жемалетдинов, 64), Кудряшов, Лестьенн (Азмун, 46), Бауэр, Мвила.

"Динамо": Шунин, Шуньич, Хольмен, Морозов, Темников, Зотов (Катрич, 64), Соснин, Ташаев, Сапета, Козлов, Бечирай (Вандерсон, 46).

Предупреждение: Соснин (57). | http://soccernews.ru

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