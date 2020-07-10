"Рубин" и "Ростов" поспорят за датского бомбардира

Нападающий "Леха" Кристиан Гюткьяер может продолжить карьеру в России, утверждает Tipsbladet.

По информации источника, в услугах 30-летнего футболиста заинтересованы "Рубин" и "Ростов".

Датский форвард этим летом станет свободным агентом, поэтому сможет перейти в другую команду бесплатно.

Помимо клубов РПЛ на Гюткьяера претендуют "Генгам" и "Гамбург".

Игрок "Леха" стал лучшим бомбардиром чемпионата Польши в сезоне 2019/20 - на его счету 21 гол в 31 матче.

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