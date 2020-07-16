"Рубин" и "Ростов" сыграли вничью в матче РПЛ

Теги рубинростов

"Рубин" и "Ростов" сыграли вничью в матче РПЛ

В матче 29-го тура чемпионата России "Рубин" и "Ростов" сыграли вничью со счетом 0:0.

Благодаря ничьей "Ростов" гарантировал себе пятое место и попадание в Лигу Европы в следующем сезоне. "Рубин" занимает 10-ю позицию.

"Рубин" Казань – "Ростов" Ростов - 0:0

"Рубин": Дюпин, Самошников, Уремович, Старфельт, Пабло, Макаров (Бакаев, 46), Евтич (Давиташвили, 64), Коновалов, Кварацхелия, Абильгор (Тарасов, 64), Игнатьев (Марков, 64).

"Ростов": Песьяков, Чернов, Хаджикадунич, Осипенко, Саплинов (Ведерников, 78), Ионов, Попов, Байрамян (Долгов, 77), Глебов, Мамаев (Логашов, 61), Шомуродов.

Не пропустите: Карпин высмеял президента РПЛ Прядкина. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ювентус" может уволить главного тренера в ближайшее время

"Ювентус" может уволить главного тренера в ближайшее время

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов