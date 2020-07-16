"Рубин" и "Ростов" сыграли вничью в матче РПЛ
В матче 29-го тура чемпионата России "Рубин" и "Ростов" сыграли вничью со счетом 0:0.
Благодаря ничьей "Ростов" гарантировал себе пятое место и попадание в Лигу Европы в следующем сезоне. "Рубин" занимает 10-ю позицию.
"Рубин" Казань – "Ростов" Ростов - 0:0
"Рубин": Дюпин, Самошников, Уремович, Старфельт, Пабло, Макаров (Бакаев, 46), Евтич (Давиташвили, 64), Коновалов, Кварацхелия, Абильгор (Тарасов, 64), Игнатьев (Марков, 64).
"Ростов": Песьяков, Чернов, Хаджикадунич, Осипенко, Саплинов (Ведерников, 78), Ионов, Попов, Байрамян (Долгов, 77), Глебов, Мамаев (Логашов, 61), Шомуродов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22