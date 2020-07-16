"Рубин" и "Ростов" сыграли вничью в матче РПЛ

В матче 29-го тура чемпионата России "Рубин" и "Ростов" сыграли вничью со счетом 0:0.

Благодаря ничьей "Ростов" гарантировал себе пятое место и попадание в Лигу Европы в следующем сезоне. "Рубин" занимает 10-ю позицию.

"Рубин" Казань – "Ростов" Ростов - 0:0

"Рубин": Дюпин, Самошников, Уремович, Старфельт, Пабло, Макаров (Бакаев, 46), Евтич (Давиташвили, 64), Коновалов, Кварацхелия, Абильгор (Тарасов, 64), Игнатьев (Марков, 64).

"Ростов": Песьяков, Чернов, Хаджикадунич, Осипенко, Саплинов (Ведерников, 78), Ионов, Попов, Байрамян (Долгов, 77), Глебов, Мамаев (Логашов, 61), Шомуродов.

Не пропустите: Карпин высмеял президента РПЛ Прядкина. | http://soccernews.ru