"Рубин" и сборная России теряют Самошникова

Теги рубинроссияилья самошниковтравмы

"Рубин" и сборная России теряют Самошникова

Фото: инстаграм Ильи Самошникова/Автор неизвестен

Защитник казанского "Рубина" Илья Самошников выбыл из строя из-за травмы.

"Слуцкий сказал, что Самошников получил серьезную травму. Это мостик уже в сборную, возможно, Самошников мимо сборной, мимо этих важнейших матчей", – сказал комментатор Роман Трушечкин в эфире телеканала "Матч Премьер".

23-летний Самошников в нынешнем сезоне провел за "Рубин" 14 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Семак прокомментировал ничью "Зенита" с "Уралом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" теряет Жиго

"Спартак" теряет Жиго

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов