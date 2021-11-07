"Рубин" и сборная России теряют Самошникова
Фото: инстаграм Ильи Самошникова/Автор неизвестен
Защитник казанского "Рубина" Илья Самошников выбыл из строя из-за травмы.
"Слуцкий сказал, что Самошников получил серьезную травму. Это мостик уже в сборную, возможно, Самошников мимо сборной, мимо этих важнейших матчей", – сказал комментатор Роман Трушечкин в эфире телеканала "Матч Премьер".
23-летний Самошников в нынешнем сезоне провел за "Рубин" 14 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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