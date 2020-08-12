"Рубин" и "Спартак" в твиттере обменялись постами о судействе

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"Рубин" и "Спартак" в твиттере обменялись постами о судействе

"Спартак" в твиттере обсудил неоднозначное судейство в РПЛ с "Рубином".

Московский клуб опубликовал отрывок из известного фильма "Сумерки", куда вмонтирован диалог арбитров матча 1-го тура РПЛ "Спартак" - "Сочи" Василия Казарцева и Алексея Еськова.

Отметим, вчера, 11 августа, главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий после матча 1-го тура РПЛ с "Локомотивом" (0:2) раскритиковал судей матча из-за неназначенного пенальти.

Не пропустите: Леонид Федун прокомментировал объяснения арбитров по их работе в матче с "Сочи"| http://soccernews.ru
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