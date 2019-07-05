"Рубин" и "Тамбов" разошлись миром в товарищеском матче

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"Рубин" и "Тамбов" разошлись миром в товарищеском матче

"Рубин" и "Тамбов" закончили безголевой ничьей в товарищеском матче.

"Рубин" - "Тамбов" - 0:0 

"Рубин": Дюпин, Коновалов, Денисов (Степанов, 46), Сорокин, Данченко, Уремович, Башкиров, Подберезкин, Сутормин, Давиташвили, Сагитов (Макаров, 46).

"Тамбов": Шелия, Тетрашвили (Кашчелан, 74), Шляков (Таказов, 35), Осипенко, Гогуа, Кулик (Кацаев, 56), Карасев (Муниру, 74), Чуперка (Конате, 56), Муйива (Килин, 36. Чернышов, 46), Маркелов (Галиулин, 62), Шляков (Аппаев, 56).

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