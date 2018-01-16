"Рубин" и тульский "Арсенал" поборются за Новосельцева

Защитник питерского "Зенита" Иван Новосельцев в ближайшее время может сменить клубную прописку, сообщают российские СМИ.

На 26-летнего центрбека претендуют казанский "Рубин" и тульский "Арсенал". При этом "канониры" рассматривают вариант с арендой футболиста.

В этом сезоне Новосельцев сыграл за "Зенит" всего 1 матч в Кубке России.

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