"Рубин" и "Уфа" поделили очки в матче 25-го тура РПЛ

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"Рубин" и "Уфа" поделили очки в матче 25-го тура РПЛ

"Рубин" и "Уфа" не смогли выявить победителя в матче 25-го тура чемпионата России.

В составе гостей голом отметился полузащитник Онджей Ванек. У уфимцев гол забил защитник Егор Сороки.

"Рубин" - "Уфа" - 1:1 (0:1)

Голы: Ванек, 45 - 0:1, Сорокин, 72 - 1:1. 

"Рубин": Ив.А.Коновалов, Камболов, Цаллагов, Сорокин, Калинин, Уремович, Могилевец (Акбашев, 69), Подберезкин (Башкиров, 83), Иг.Коновалов, Бухаров (Сагитов, 33), Полоз.

"Уфа": Беленов, Аликин, Йокич, Никитин, Живоглядов, Круговой, Пауревич, Ванек (Тилль, 67), Карп, Игбун, Вомбергар (Бизяк, 69).

"Уфа" с 22 баллами располагается на 14 строчке в турнирной таблице РПЛ. "Рубин" с 31 очком занимает 10 место.

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