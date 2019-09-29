"Рубин" и "Уфа" закончили безголевой ничьей в матче 11-го тура РПЛ

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"Рубин" и "Уфа" закончили безголевой ничьей в матче 11-го тура РПЛ

"Рубин" не смог обыграть "Уфу" в домашнем матче 11-го тура чемпионата России.

"Уфа" расположилась на 6 месте в турнирной таблице РПЛ. У "Рубина" 11 позиция.

"Рубин" - "Уфа" - 0:0

"Рубин": Дюпин, Данченко, Уремович, Плиев, Денисов, Зуев (Кварацхелия, 73), Могилевец, Подберезкин (Башкиров, 69), Иг.Коновалов, Ташаев, Марков (Кьяртанссон, 63).

"Уфа": Беленов, Сухов, Никитин, Пуцко, Табидзе, Круговой (Терентьев, 61), Емельянов (Бизяк, 54), Карп, Фомин, Тилль (Голубев, 84), Кротов.

А еще: "Енисей" одержал первую победу с июля, переиграв "Мордовию"|http://soccernews.ru
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